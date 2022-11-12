БАТ ЯМ, НЕТАНИЯ, ТЕЛЬ АВИВ, РИШОН ЛЕ ЦИОН
В этой экскурсии сочетается и красота природы севера Израиля, и интереснейшая история и дегустации местных вкусностей.
Загадки Пана будем разгадывать в древнем городе Баниясе у подножия горы Хермон. Побываем во дворце Агриппы второго и в пещере Бога Пана. Увидим красивый водопад и висячий мост в ущелье. Окажемся в месте, куда эллины доставляли еврейских мудрецов к римскому императору Диоклетиану. Будем в Белинасе крестоносцев . Узнаем что же именно произошло в этих местах. И насладимся незабываемыми видами.
Взбодримся прохладной водой в ручье. Попробуем качественное оливковое масло и узнаем как оно производится.
СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ВХОД В ЗАПОВЕДНИК
ВРЕМЯ И ТОЧКИ ПОСАДКИ
6.40 - РИШОН ЛЕ ЦИОН. Остановка 37644 на ул. Герцль у парка "Ган Аир"
7.00 - БАТ ЯМ. Каньон, у киоска Лото, ул. Йсифталь 92
7.20 - ТЕЛЬ АВИВ. Мерказ Савидор.Остановка 24068 на ул.Намир (угол Арлозоров).
7.45 - НЕТАНИЯ.Перекресток Нетания на автобусной остановке в сторону Хайфы. Остановка 34202