В этой экскурсии сочетается и красота природы севера Израиля, и интереснейшая история и дегустации местных вкусностей.

Загадки Пана будем разгадывать в древнем городе Баниясе у подножия горы Хермон. Побываем во дворце Агриппы второго и в пещере Бога Пана. Увидим красивый водопад и висячий мост в ущелье. Окажемся в месте, куда эллины доставляли еврейских мудрецов к римскому императору Диоклетиану. Будем в Белинасе крестоносцев . Узнаем что же именно произошло в этих местах. И насладимся незабываемыми видами.

Взбодримся прохладной водой в ручье. Попробуем качественное оливковое масло и узнаем как оно производится.

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ВХОД В ЗАПОВЕДНИК

ВРЕМЯ И ТОЧКИ ПОСАДКИ

6.40 - РИШОН ЛЕ ЦИОН. Остановка 37644 на ул. Герцль у парка "Ган Аир"

7.00 - БАТ ЯМ. Каньон, у киоска Лото, ул. Йсифталь 92

7.20 - ТЕЛЬ АВИВ. Мерказ Савидор.Остановка 24068 на ул.Намир (угол Арлозоров).

7.45 - НЕТАНИЯ.Перекресток Нетания на автобусной остановке в сторону Хайфы. Остановка 34202





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